الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم على لوتون تاون بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، على مضيفه لوتون تاون بهدفين دون رد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب كينلورث رود، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح كول بالمير أهداف المباراة لصالح البلوز في الدقيقة 12 وأضاف نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ويسعى تشيلسي الى تحقيق الفوز لمواصلة نغمة الانتصارات بعد تعادل في آخر جولة أمام كريستال بالاس، في حين يسعى لوتون تاون الى تحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وبدأ تشيلسي المباراة أمام لوتون تاون بتشكيل كالتالي:

حارس المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو غوستو، أكسل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، نوني مادويكي، كول بالمير، نيكولاس جاكسون.

خط الهجوم: أرماندو بروخا.

ودخل البلوز اللقاء وهم يحتلون المركز العاشر برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر بـ 15 نقطة، مما يجعل المباراة تحمل طابعًا هامًا لكلا الفريقين، ويملك البلوز سجلًا تاريخيًا قويًا أمام لوتون، حيث لم يخسر أبدًا في آخر 6 مباريات بينهما.