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السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 950 شاحنة و 155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000  طن بضائع، 470 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000  طن بضائع، 480  شاحنة و15 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2040 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2290 راكبا بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا