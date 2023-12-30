تداول 15 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 950 شاحنة و 155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 470 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 480 شاحنة و15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2040 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2290 راكبا بموانيها.

