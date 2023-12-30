روسيا: تدمير زورق أوكراني مُسير كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود رصد ودمر زورقًا أوكرانيًا مسيرًا في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، مشيرة إلى أن الزورق كان متجها إلى شبه جزيرة القرم".

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم السبت:" رصدت وحدة تابعة لأسطول البحر الأسود صباح اليوم زورقًا مسيرًا تابعا للبحرية الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود ودمرته".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها:" أن الزورق الأوكراني كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم".