مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات إغاثية لصالح قطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء /اليوم السبت/ طائرتين تحملان 70 طنا من مساعدات إغاثية متنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وصرح مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بأن الطائرة الأولى بولندية وحملت 34 طنا من المساعدات الطبية، والثانية إماراتية وتحمل 36 طنا من المواد الغذائية والأدوية.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المساعدات إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري تباعا.

وأشار المصدر إلى أنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 359 طائرة تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح قطاع غزة من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية.