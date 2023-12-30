جنايات القاهرة تعاقب مسجل خطر بالسجن 5 سنوات لشروعه في قتل مواطن بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد ٥ سنوات لشروعه في قتل مواطن أثناء سرقته بالمرج.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا بسقوط المجني عليه متأثرا بإصابته.

بالانتقال وسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء عودته من عمله لمحل سكنه فوجئ بالمتهم يتعدى عليه لسرقته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك أصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.