10 إجراءات.. الأقصر تنهي استعدادتها لاستقبال احتفالات رأس السنة

أنهت محافظة الأقصر، بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، من خلال اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد.

وتضمنت الاستعدادات التي تشهدها محافظة الأقصر التالي:

1 - شدد محافظ الاقصر على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق ومديريات الخدمات وقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.

2 - وجه محافظ الأقصر تعليماته لشركتي الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي بفتح غرف عمليات خلال فترة الاحتفالات، وحتى انتهاء أعياد الإخوة الأقباط.

3 - أكد محافظ الأقصر علي ضرورة مراجعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعدلات ضخ المياه بالنسب الطبيعية، وكلف بتشكيل أطقم فنية ذات كفاءة مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ.

4 - كما وجه محافظ الأقصر تعليماته بمراجعة الاستعدادات الطبية اللازمة بعيادات الطوارئ، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض .

5 - وجه المحافظ، هيئة الإسعاف باتخاذ الإجراءات اللازمة بمناطق التمركز خاصة علي الطرق الرئيسية، وأكد علي مراعاة تمركزات لانشات الإسعاف داخل المجرى النهري، والاستعداد بشكل دائم للتحرك والتعامل مع الحالات الطارئة.

6 - تكثيف الإضاءة أمام دور العبادة والطرق المؤدية لها والطرق الرئيسية والميادين العامة.

7 – وجه المحافظ بتوفير كافة السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز، مع المرور على تجار التموين ومستودعات البوتاجاز وتوفير المواد الغذائية والبترولية، والاشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

8 - التأكد من انتظام العمل بمواقف السيارات بجميع مراكز المحافظة.

9 - أكد محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكافة المرافق.

10 - تم التأكيد على استمرار متابعة سير العمل بالمرافق العامة وتشكيل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة المستمرة.