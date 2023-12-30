قال اللواء وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء، اليوم السبت، إن بورسعيد واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

رئيس جهاز تعمير سيناء: بورسعيد واحدة من المدن النموذجية الواعدة

وأكد، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مثنيا على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد في تطوير وتنمية المدينة، وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

وشهد اللقاء استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.