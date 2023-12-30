ads
السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جهاز تعمير سيناء: بورسعيد واحدة من المدن النموذجية الواعدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء، اليوم السبت، إن بورسعيد واحدة من المدن النموذجية الواعدة. 

رئيس جهاز تعمير سيناء: بورسعيد واحدة من المدن النموذجية الواعدة

وأكد، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مثنيا على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد في تطوير وتنمية المدينة، وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة. 

وشهد اللقاء استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين. 

بورسعيد محافظة بورسعيد جهاز تعمير سيناء سيناء أخبار بورسعيد