محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس بالعام الجديد

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وتقدم اللواء محمد الشريف بالتهنئة لأقباط مصر عامة ولأقباط محافظة الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.