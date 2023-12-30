حملة نظافة مكبرة بحي الكيلاني الأثري بطور سيناء

تواصلت فعاليات حملة النظافة الموسعة التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة، تشمل رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار فى مناطق متفرقة بأحياء وميادين المدينة ومنها حي الكيلاني الأثري، وسط إشادة من المواطنين؛ يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ حفاظا على المظهر الحضاري للعاصمة طور سيناء.

ورصدت “البوابة نيوز” أعمال النظافة فى قطاعات المدينة المختلفة ومنها أعمال النظافة بحي الكيلاني الأثري، الذي يشهد حملة نظافة مكبرة بمعدات الحملة الميكانيكية التابعة للمدينة، بناءً على تعليمات مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء وإشراف ومتابعة أحمد الحضري نائب رئيس مجلس المدينة.

وسمي حي الكيلاني، بهذا الاسم لوجوده بجوار تل الكيلاني، الذي يضم بقايا الميناء المملوكى القديم وجامع الكيلانى، واشترك أهالى الطور المسلمين والمسيحيين فى بناء جامع الكيلانى، حيث كان مقام الشيخ الكيلاني أو الجيلانى موجودًا قبل بناء المسجد، وقد جاء الشيخ الجيلانى من السعودية وكان ثلثا المسجد تقريبًا داخل البحر ثم انحسرت المياه، ويعد أقدم مسجد في العاصمة طور سيناء، ويطل على الشاطيء مباشرة وسمي الشاطيء باسمه “شاطيء الكيلاني”.

وفي نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، حملة نظافة موسعة بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لرئيس المدينة مبروك الغمريني، بعمل حملة نظافة شاملة الأحياء ومحيط المدارس والمعاهد الأزهرية؛ استعدادًا لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 ، المقرر أن تنطلق الامتحانات التحريرية لها اعتبارًا من 9 يناير المقبل.

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