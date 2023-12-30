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السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الأمن تواصل ضبط تجار السوق السوداء للسولار والسجائر

المتهمين
المتهمين
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية بمشاركة مديريتى أمن " الأقصر – مطروح" عن ضبط (4 أشخاص - مقيمين بدائرتى مركزى  شرطة "أرمنت، إدفو")، وبحوزتهم (2130 لتر سولار - 1860 لتر بنزين 92)،  وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر الرسمى، وأضافوا بتحصلهم على المضبوطات من (مالكى محطتين وقود) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

ضبط (مالك محل بقالة، وبرفقته تاجر - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال قيادة أحدهما سيارة مُحمل عليها (38 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهتهما إعترفا بأن المضبوطات مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية

سولار سجائر الجرائم التموينية