قوات الأمن تواصل ضبط تجار السوق السوداء للسولار والسجائر

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية بمشاركة مديريتى أمن " الأقصر – مطروح" عن ضبط (4 أشخاص - مقيمين بدائرتى مركزى شرطة "أرمنت، إدفو")، وبحوزتهم (2130 لتر سولار - 1860 لتر بنزين 92)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر الرسمى، وأضافوا بتحصلهم على المضبوطات من (مالكى محطتين وقود) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

ضبط (مالك محل بقالة، وبرفقته تاجر - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال قيادة أحدهما سيارة مُحمل عليها (38 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهتهما إعترفا بأن المضبوطات مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية