90 لوحة فنية بالخط العربي في احتفالات ثقافة الإسماعيلية بيوم اللغة

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية افتتاح معرض للخط العربي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

افتتح المعرض شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية بحضور نخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين، وتضمن 90 لوحة فنية جمعت بين أنواع الخطوط العربية المختلفة وفنون الخط المعاصرة، بمشاركة عدد من قامات الفن التشكيلي والأطفال والموهوبين من رواد مرسم القصر، هذا بالإضافة إلى عدة لوحات بتقنيات مختلفة منها التصوير الزيتي، الكولاچ، الأبيض والأسود والأشغال الفنية. وأقيم المعرض بإشراف أحمد طه مدير الشئون الفنية، واختتمت فعالياته بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، أقام نادي التذوق البصري محاضرة بعنوان "أبرز فناني المدرسة الكلاسيكية - دافينشي نموذجا " تناولت خلالها الفنانة إيمان أحمد تعريف المدرسة الكلاسيكية في الفن التشكيلي، وظهورها في فرنسا وانتشارها في أوروبا فيما بعد.

كما تحدثت عن أنواع الفنون المختلفة وازدهارها في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ومنها النحت والرسم.

تلى ذلك حديث عن الفنان العالمي ليوناردو دافنشي، ونشأته في إيطاليا ومسيرته الفنية وعمله كرسام ونحات.

كما تحدثت عن أسلوبه الفني في رسم اللوحات واعتماده على الأبعاد الثلاثية، والظل والضوء والرسوم الهندسة وخلط الألوان، من أجل تحقيق التوازن في العمل الفني، واختتمت حديثها بذكر أبرز أعماله الفنية ومنها لوحة الموناليزا والعشاء الأخير.

واحتفالا بالعام الجديد نفذ قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة لتصميم شجرة الكريسماس باستخدام قماش البولي كريب جليتر، تلاها ورشة تصميم لوحات معبرة بالكانسون الملون تنفيذ سهى عشرى، بينما نظم بيت ثقافة القنطرة شرق أمسية لمناقشة الأعمال الشعرية للأطفال الموهوبين ضمن اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل برئاسة الشاعر هيثم عمران.

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