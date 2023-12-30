بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأسبوع: أمطار وشبورة مائية

حذرت منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة الارصاد الجوية، من حالة الطقس على مدار الأسبوع الجاري، حيث أن هناك شبورة مائية الكثيفة على مدار الأسبوع نهارًا، تؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على سائقي المركبات.

وأوضحت منار غانم في مدخلة هاتفية خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة استقرار كبيرة في الاحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس مشمس على أغلب الانحاء، ولا يوجد فرص لسقوط أمطار على المناطق الداخلية، ولكن هناك أمطار خفيفة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتوقعت عضو هيئة الأرصاد، أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على بعض المحافظات، ويسود طقس مائل الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، ولكن في الليل تكون درجة الحرارة أقل مقارنة بفترات النهار.

وأشارت إلى أن محافظة الإسكندرية ستشهد أمطار بين خفيفة ومتوسطة، وتختلف شدتها من منطقة للأخرى، وأن بعض المناطق الساحلية أيضا ستشهد أمطار على مدار الأسبوع.