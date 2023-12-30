التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها ميته داخل شقتها بالوراق

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة عثر عليها ميته داخل شقتها بالوراق، بعد مناظرة الجثة وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانها بسبب الوفاة، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



وفاة طبيعية

كشفت تحريات ومعاينة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن السيدة المتوفاة والتي تُدعى "أسماء.و"، كانت متواجدة بمفردها داخل الشقة، وكانت ترتدي ملابسها بالكامل ولا توجد آثار ظاهرة على جسدها، ولا توجد بعثرة في محتويات الشقة داله على وجود شبهة جنائية، ويرجح أن تكون الوفاة طبيعية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة دائرة الوراق.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم، وعثر على جثة "أسماء.و." ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وأن الوفاة طبيعية.

أودعت الشرطة بقيادة الرائد محمد طارق عبد العظيم رئيس المباحث، الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.