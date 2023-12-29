رئيس مجلس القبائل المصرية: سيناء أصبحت مركزًا للمؤتمرات الدولية

أكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع استراتيجيات وطنية لتنمية أرض الفيروز، لافتًا إلى أن سيناء جزء عزيز على كل مصري ومصرية، وهي بوابة مصر الشرقية.

وقال مطر، خلال مداخله على شاشة " إكسترا نيوز"، إن سيناء تعرضت للتهميش والإهمال في عهود سابقة، ووضعت الدولة في عهد الرئيس السيسي استراتيجيات قومية لتنمية سيناء؛ إيمانًا بأن تنميتها ضرورة ملحة لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن سيناء أصبحت جاذبة للاستثمار، ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، وذلك نتيجة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة.

وشهدت المحافظة منذ أن تولى الرئيس السيسي، حالة من تطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، تزامنًا مع مواجهة سيناء العديد من التحديات بتواجد الجماعات الإرهابية على أرضها لسنوات.