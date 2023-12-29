وزيرة الهجرة تزور مطرانية الكلدان بالقاهرة وتشارك في قداس عيد الميلاد

استقبل الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الطائفة الكلدانية بمصر، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك بمقر المطرانية.

وشاركت الوزيرة في قداس عيد الميلاد الصباحي. وخلال اللقاء، أشاد الخورأسقف بولس ساتي، بدور مصر الريادي، فيما يخص شؤون المصريين في الخارج، حيث يلمس الجميع حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات للمصريين في العالم، الذين بدورهم يظهرون وجه مصر المشع للعالم.

وتمنى الخورأسقف بولس ساتي، إيصال مطلب الكنيسة الكاثوليكية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل يوم الخامس والعشرين من ديسمبر، عطلة رسمية في البلاد.

وعقب القداس الإلهي، توجهت الوزيرة، والوفد الزائر، إلى قاعة البطاركة، بالمطرانية وتبادلت أطراف الحديث مع جميع الحاضرين، في جو عائلي.

وبهذه المناسبة، أهدى الخورأسقف، نسخة من مخطوطة كلدانية تعود للقرن الثالث عشر الميلادي، إلى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج