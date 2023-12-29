بمشاركة محمد شريف.. الخليج يتعادل مع أهلي جدة بالشوط الأول

فرض فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التعادل السلبي على نظيره أهلي جدة، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما باءت محاولات لاعبي الفريقين بالفشل في هز الشباك، بالرغم من سيطرة نجوم الراقي على مجريات اللعب.

ويشارك محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج، بينما يقود الدولي الجزائري رياض محرز هجوم أهلي جدة.

ويحتل الخليج، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثالث وفي رصيده 37 نقطة.