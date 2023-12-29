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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين ترفع حالة التأهب في المستشفيات لاستقبال مصابي احتفالات العام الجديد

الفلبين
الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة رفع حالة التأهب في المستشفيات حتى 4 يناير المقبل، في ظل توقعات بتدفق مصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.

ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية عن مساعد وزير الصحة ألبرت دومينجو قوله إنه تم إعلان حالة الإنذار "الأبيض"، والذي بموجبه يتم تعزيز إمدادات المستشفيات وحشد الموظفين، حيث نتوقع وقوع إصابات فردية وجماعية خلال الاحتفالات، لا سيما في ظل استخدام ألعاب نارية غير قانونية وغير مصرح بها.

من جانبه، دعا وكيل وزارة الصحة الفلبينية، إريك تاياج، المواطنين إلى ترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.

وتسجل شوارع الفلبين عادة في الاحتفالات والأعياد ولا سيما رأس السنة الميلاية وقوع إصابات بين صفوف المحتفلين، وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت يوم /الثلاثاء/ الماضي، تسجيل 52 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية خلال موسم العطلات الحالي، وذلك قبل نحو ستة أيام من احتفالات العام الجديد.

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