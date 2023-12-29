أشرف ذكى: النقابة لن تسمح بمكاتب الكاستنج المخالفة

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه لن يتهاون في أي حق من حقوق أبناء المهنة، ولن يسمح بأي ضرر يقع على الفن أو العاملين به من أي جهة أي ما كانت.

وأضاف «زكي»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن العقوبات الرادعة لن تتوقف طالما استمر المخالفين في تجاوزاتهم، وأن بعض مكاتب الكاستنج تسعى وكأنها نقابة موازية من أجل التربح، ولن نتهاون فى أى حق من حقوقنا، ونحن كمجلس نقابة على قلب رجل واحد من أجل مصالح المهنة والعاملين بها.

وشدد النقيب على ضرورة تقنين الأوضاع والسير طبقا للشكل الإجرائي الذى فرضته النقابة، والعمل من خلال الشكل القانوني باستخراج التصاريح الخاصة من قبل النقابة، وهو حق أصيل لنقابة تسعى للحفاظ على صناعة الفن بشكل عام، والعاملين به من أفراد وجماعات بشكل خاص.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية إتخذت قرار بوقف التعامل مع ثلاث مكاتب كاستنج، وذلك خلال الفترة الماضية، لمخالفتهم قوانين النقابة بتشغيل أفراد دون تصاريح مزاولة العمل الفنى من قبل النقابة، وهو ما يخالف قانون نقابة المهن التمثيلية.