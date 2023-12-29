كيف يؤثر الكورتيزون على صحة المصاب بأمراض المناعة؟

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مفهوم وأهمية المناعة لجسم الإنسان.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المناعة تخصص في أمراض الباطنة مثلها مثل القلب والكبد، معرفا المناعة أنها أعقد جهاز في الجسم، عكس الكلى والكبد والقلب وغيرهم من الأمراض الباطنية.

وأضاف حسام موافي أن المناعة جهاز يحمي الجسد من خلال محاربة أي شيء غريب يحاول دخول الجسم من بكتيريا أو فيروسات أو ميكروبات وغيرها، منوها أن جهاز المناعة يتحرك ويحدد الهجوم في لحظة، مستشهدا بأن مشكلة زراعة الكلى أنها تتعامل على أنها جسم غريب، وجهاز المناعة حينما يتم زراعة الكلى يتم توجيهه بأن هناك جسما غريبا سيدخل للجسم.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة: الأمراض المناعية تعني نقص وظيفة الجهاز المناعي، وأخطر ما يصيبه هي التهابات الشرايين التي تتواصل مع كل الأعضاء، معلقا: فشل العضو ينتج عنه ضرب الجهاز المناعي للإنسان مثل الفشل الكبدي.

وعلق حسام موافي: الجهاز المناعي يقف عمله مؤقتا بالكورتيزون خلال جراحة معينة مثل أمراض الكلى، والأمراض المناعية والروماتويد مثل الذئبة الحمراء التي تؤثر على الكلى والمفاصل والقلب والمفاصل.

واختتم قائلا: الكورتيزون قد يكون له تأثير سلبي على المصاب بأمراض مناعية، مثل زيادة الوزن والضغط وأحيانا السكر.