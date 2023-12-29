الدوري السعودي.. محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الخليج

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، نظيره الخليج على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، حيث ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي الجزائري رياض محرز على رأس تشكيل الأهلي لمواجهة الخليج، حيث يقود الهجوم رفقة فراس البريكان والفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

ويشارك الإيفواري فرانك كيسي، والإسباني جابري فيجا، والحارس السنغالي إدوارد ميندي في التشكيل الأساسي للراقي.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ريان حامد - إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: فرانك كيسي - جابري فيجا - محمد المجحد

وفي الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.