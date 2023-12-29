رسميًا.. زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، زيادة اللاعبين الأجانب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الكروي 2024-2025.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين بداية من الموسم الجديد بدلًا من 8 لاعبين.

ووضعت الاتحاد السعودي بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي، 4 اشتراطات لتنفيذ قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن، كالتالي.

1ـ 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.

2ـ لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.

3- استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

4ـ يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحدٍ أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية (ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).