مصرع أصغر مربي نعام في مصر إثر حادث بطريق شبرا – بنها الحر

لقي الشاب “يوسف العدلي”، ابن مدينة بنها وأصغر مربي نعام في مصر، مصرعه، إثر حادث تصادم بسيارته على طريق "شبرا - بنها" الحر، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة وتحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين وفاة شاب يدعى يوسف العدلي، مقيم بمدينة بنها ومن أشهر مربي النعام وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرادق عزاء كبير قام فيه اهلية المتوفي وأصدقائه بنعيه ورثائه بأصدق الكلمات ووصفوه بالصاحب الجدع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.

الشاب يوسف

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