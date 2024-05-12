مصدر رفيع المستوى: مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد غير المقبول

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر رفيع المستوى، أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كل الأطراف.

يأتي هذا التطور بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أول أمس، أن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، بضرورة وقف إسرائيل عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية الذي زار مصر مؤخرا، بضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل وإجبارها على إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معها.