بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أمس، كهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم اطمئن على كافة أحوال الآباء الكهنة، وكنائسهم، مقدمًا لهم كلمات التهنئة، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تضمن اللقاء أيضًا محاضرة ألقاها الأب هدية تامر، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة حول "مشاكل الانفصال بين الزوجين".

واختتم اليوم ببعص التوجيهات الرعوية من قبل الأب البطريرك، والأنبا باخوم