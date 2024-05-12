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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «محلية النواب» تناقش إجراءات الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب

محلية النواب
محلية النواب
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد ، برئاسة المهندس أحمد السجيني.
 

تناقش خلال اجتماعها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية.
 

يأتي ذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة الفرعية المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 من ابريل سنة 2024، مع إفادة اللجنة ببيان إيرادات ومصروفات المواقف وفقاً لآخر تحديث بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية) عن أخر ثلاثة أعوام مالية، واللوائح المالية المنظمة للصرف.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب البرلمان