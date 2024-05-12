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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

جورج بوشكيان: لبنان يستطيع أن يتجاوز الصعاب بتصميم أبنائه

ارشيف
ارشيف
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زار ، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان النائب جورج بوشكيان،  معايداً بالفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، راعي أبرشية زحلة​ و​البقاع​ للسريان ​الارثوذكس​ المطران مار يوستينوس بولس سفر ومتروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأورثوذكس المطران انطونيوس الصوري.

 وتشاور الوزير مع المطرانين سفر والصوري بشأن أحول المنطقة وأبنائها وصمودهم ومواجهتهم للتفرقة.

وأعرب بوشكيان عن تمنيه لهما بمواصلة دورهما الجامع وأن يكونا صلة وصل ووحدة بين الطوائف في البقاع. 

كما أكد أن لبنان يستطيع أن يتجاوز الصعاب بتصميم أبنائه على العيش معاً متّحدين، وبمواجهة التحديات وتخطّيها

 

أقباط أقباط الإرثوذكس