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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات خلال عبورها في وقت سابق معبر رفح
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر رفيع المستوى، اليوم الاحد، أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

تواصلت عملية إيقاف تدفق المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح بشكل كامل، مع استمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه الثلاثاء الماضي، في وقت تفقدت فيه وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، السبت، معبر رفح من الجانب المصري.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.

مصدر رفيع المستوى معبر رفح تدهور الوضع الإنساني قطاع غزة