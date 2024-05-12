قوات الاحتلال تقصف المناطق الشمالية من غزة تزامنا مع بدء عملية برية بجباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال تقصف بكثافة المناطق الشمالية من قطاع غزة تزامنا مع بدء عملية برية في جباليا.

كما اكدت وسائل إعلام إسرائيلي، ان الجيش قصف أكثر من 100 هدف في المجال الجوي لمخيم جباليا شمال غزة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم واسع على مدينة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة بعد ساعات من طلب وجهه للسكان بإخلاء المنطقة نحو غرب مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، إن القوات بدات هجوما على جباليا.

وبث التلفزيون الفلسطيني مشاهد مصورة تظهر شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا شمال القطاع.