دراسة جديدة تكشف تأثير النظام الغذائي الجيد على الصحة العامة

كشفت دراسة طبية حديثة عن أهمية اتباع نظام غذائي جيد وتأثيره على الصحة العامة وتحسين مستوى الأداء.

قالت الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية أن النظام الغذائى الجيد والمتنوع يساعد على تحسين الأداء العام للجسم وان استبدال اللحوم الحمراء والأطعمة النباتية تساعد فى تحفيز الأجهزة المناعية للجسم

وفقا للعديد من الدراسات والأبحاث التى أجريت بجامعة ستانفورد في عام 2020 بتجربة علمية استمرت 8 أسابيع تناول بعض المشاركين فيها اللحوم المعتادة فقط أما البقية تتناولوا "لحوم نباتية" وتشير الخبيرة إلى أن أفراد المجموعة الثانية فقدوا خلال 8 أسابيع كيلوغراما واحدا من وزنهم بصورة طبيعية وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم.

كما أظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابتهم بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب وسرطان الأمعاء وأمراض الكلى وداء السكري.

ولهذا يجب استبدل حصة واحدة من اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي بأطعمة نباتية الأصل فسوف يشعرون بتحسن كبير في صحتهم بالاضافة الى تحفيز المستوى المناعى للجسم لمكافحة امراض القلب والاوعية الدموية .