فى ذكرى رحيل ستيفان روستي.. شرير بدرجة كوميديان

تحل اليوم الموافق 12 مايو، ذكرى رحيل الفنان ستيفان روستي، والذى قدم للسينما المصرية العديد من الأعمال الفنية، وإشتهر بأدوار الشر والكوميديا.

النشأة

ولد الفنان ستيفان روستي لأب نمساوى وأم إيطالية، وبعد فترة انتقل إلى العيش في مصر بحي شبرا، وكانت البداية حيث عشق الفن، وتعلم الرقص وكان له شغف كبير بكل جوانب الثقافة الفنية، وبعد نشأته فى أوروبا كانت بدايته مع الفن من أرض مصر.

البداية مع الفن

بدأ الفنان ستيفان روستي الفن كمخرج، وأخرج العديد من الأعمال، ومن كثرة حبه للفن، كان يقبل بأي عمل يقربه من هذا العالم الساحر، وبعد تجربة الإخراج تم إسناد العديد من الأدوار التى نجح من خلالها أن يسطر تاريخ فني كبير فى السينما المصرية.

أدوار الشر

حقق الفنان ستيفان روستي المعادلة الصعبة، بتجسيد العديد من أدوار الشر، ولكن مع الاحتفاظ بحب الجمهور له، بل ووصل الأمر أن يكون الشر مادة للكوميديا فى العديد من الأحيان، وهو ما جعل ستيفان روستي فنان بطابع خاص له جمهور مختلف عن غيره.

أبرز الأعمال

قدم الفنان ستيفان روستي العديد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "سيدة القصر، حرام عليك،

المجانين في نعيم، الحقيبة السوداء، إسماعيل يس في السجن، حلاق السيدات، المليونير الفقير، قاطع طريق، حب من نار، تمر حنه، سجين ابو زعبل".