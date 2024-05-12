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الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «إعلام النواب» تناقش موازنة الهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2024-2025

إعلام النواب
إعلام النواب
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تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وتناقش خلال اجتماعيها الأول والثاني، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعات الإعلام: - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة– الهيئة الوطنية للإعلام– الهيئة العامة للاستعلامات.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث والرابع مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025 فيما يخص قطاعات وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار- مكتب وزير الدولة الآثار- المتحف المصري الكبير).

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات