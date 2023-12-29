محمود مسلم: حكومة بنيامين نتنياهو ستسقط بمجرد انتهاء الحرب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ حكومة بنيامين نتنياهو ستسقط بمجرد انتهاء الحرب، مشددًا على أنها يجب دفع ثمن الجرائم التي اقترفتها، ومؤكدًا أنه لا يوجد أي أطروحات خاصة بالتهجير، لأن القيادة المصرية وكل الدولة المصرية والشعب المصري والقيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني ترفض التهجير حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مسلم في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية شيماء الكردي، أنّ أهالي الأسرى خرجوا في مظاهرات كبيرة وفي الأسابيع الأولى كانوا يذهبون إلى السفارة المصرية لطلب التدخل من أجل الإفراج عن الرهائن، مشيرًا إلى أن المبادرة المصرية عبارة عن 3 مراحل وتضمن الإفراج عن الأسرى ووقف كامل لإطلاق النار والتفاوض عن الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس مقابل أسرى فلسطينيين بشكل كبير مع تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية وبتوافق فلسطيني فلسطيني.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ التقارب الفلسطيني الفلسطيني في أفضل حالاته من أي فترة مضت، حيث يذكر لمصر أنها تبنت فكرة تقارب الفلسطينيين خلال العامين الماضيين على نحو كبير، فأصبح هناك حد أدنى من التوافق بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وغيرها، وكل ذلك يصب في صالح المقترح الإطاري.

