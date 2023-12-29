بريطانيا تدين الهجمات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا

أدان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت العديد من المدن الأوكرانية، وتعهد بدعم كييف مهما استغرق الأمر من وقت.

وكتب سوناك على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة "هذه الهجمات واسعة النطاق على المدن الأوكرانية تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عن فعل أي شيء لتحقيق هدفه المتمثل في القضاء على الحرية والديمقراطية".

وأضاف "لن نسمح له بالانتصار، يجب أن نستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".