"السياحة": تدريب 45 ألف عامل بالوزارة في كل القطاعات

أعلنت وزارة السياحة والاثار عن تدريب نحو 42960 من العاملين بالوزارة في عدة مجالات تشمل صحة وسلامة الغذاء، التفتيش على جودة الخدمات، والأغذية والمشروبات، والتوعية البيئية، والإشراف الداخلي، والعمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، وإدارة الأزمات، والاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، وتأهيل قائدي الذهبيات والمراكب والتفسير المتحفي، وإدارة المواقع الاثرية والسياحة المستدامة، واتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين وأصحاب البازرات وأصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية (برنامج سفير السياحة).

وأطلقت الوزارة سلسلة من الدورات التدريبية لتعزيز مهارات قدرة العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها لتدريبهم على مهارات كيفية عرض المعلومات من خلال العروض التقديمية، والتواصل الفعال مع السائحين وشركاء المهنة والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، وكيفية كتابة وصياغة المخاطبات الرسمية، وذلك من خلال مشروع الإدارة الثقافية المتكاملة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لصالح وزارة السياحة والآثار بهدف إعادة تأهيل بعض الأماكن الأثرية بالقاهرة التاريخية والأقصر وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.

كما أكدت خلال التقرير السنوي لحصاد ٢٠٢٣ على طلاق وتنظيم العديد من الندوات التوعوية وورش العمل الفنية والرحلات السياحية والتوعوية استهدفت كافة شرائح المجتمع المصري من طلاب المدارس والجامعات، والشباب، والأطفال، والأيتام، والمرأة المعيلة، وذوي الهمم، وأصحاب الحرف التراثية والجيش الأبيض، ودور العبادة، والمجتمعات المدنية، وسكان المناطق بديلة العشوائيات وغيرهم و وتنوعت الإجراء والأنشطة التوعوية لتشمل على سبيل المثال: - تنظيم مبادرة "أنت تسأل وعالم الآثار يجيب" لطلاب المدارس.

وتابعت انه تم تنظيم مجموعة من الزيارات إلى عدد من المواقع الأثرية والمتاحف للأطفال، وذوي الهمم، وكبار السن ورشة رسوم متحركة للأطفال وإنتاج فيلم صغير "الملك توت" ترجم لعدة لغات ولغة إشارة كما نظمت عدد من المحاضرات أون لاين. وبرنامج لعدد 60 سيدة معيلة بالتعاون مع متحف جاير اندرسون لتعليم حرفة النول بالاضافة الى رحلات سياحية لسكان المناطق بديلة العشوائيات لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة (2023) ورحلة سياحية لمنتدى شباب العالم العام الماضي لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة أبريل 2023كما نظمت الوزارة ندوات توعوية بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأهمية السياحة كأحد مصادر الدخل القومي، وكيفية التعامل مع السائح و الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمقومات السياحة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري – ومبادرات تنشيط السياحة الداخلية.

كما تم تنظيم رحلات سياحية لأوائل الثانوية العامة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة بالتنسيق مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية؛ (أغسطس 2023) و رحلة سياحية للفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي" التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والفيوم. بالاضافة الى رحلات تنشيطية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظات المختلفة، كما تم تنظيم الملتقى العلمى الافتراضي الأول لإطلاق يوم 4/ 11 اليوم المصرى للوعى الاثرى تزامنا مع اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون نوفمبر 2023.

وتابعت الوزارة انه تم تدريب 40 سيدة من أصحاب الحرف التراثية متحف جاير أندرسون على استخدام الخامات الصديقة للبيئة وصناعة الورق والبلاستيك الحيوى وإعادة التدوير على هامش مؤتمر تغير المناخ سبتمبر 2023 وبرنامج تدريبي للعلاج بالفن بقصر البارون تحت اسم “بداية جديدة” إطلاق المتحف المصري بالتحرير مبادرة لإعادة إحياء مدرسة الإنسان المصري القديم .