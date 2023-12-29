المطران عطا الله حنا: "ما يحدث في غزة ليس فيلما دراماتيكيا مرعبا بل هي مأساة إنسانية

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الجمعة، إن ما يحدث في غزة خلال الـ85 يوما المنصرمة ليس فيلما دراماتيكيا وليست مشاهد عابرة يجب ان تمر مر الكرام وان يعتاد عليها البعض بل هي مأساة انسانية مروعة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.

وأضاف “ حنا” خلال ما نشره علي صفحته الرسمية عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك، إنه لا يمكننا ان نجد الكلمات اللائقة لوصف ما يحدث في غزة في ظل هذا القصف والتنكيل الغير مسبوق حيث اضحى اكثر من نصف سكان القطاع لاجئين ونازحين في بلدهم وهم الذين نكبوا عام 48 وها هم يتعرضون لنكبة جديدة وتشريد جديد.

وتابع “حنا”: الحرب ما زالت مستمرة ومتواصلة رغما عن كل النداءات والمناشدات والمبادرات التي اطلقت من اجل وقف هذه الحرب ، ونتمنى بأن تتواصل المبادرات والتحركات الهادفة لوقف هذه المعاناة.

ويجب أن تتضافر الجهود في العمل من اجل وقف هذه الحرب فلا يمكن لهذه المأساة الانسانية ان تستمر وان تتواصل ولم نعد قادرين على احتمال ما يحدث حيث ان من يدفعون فاتورة هذه الحرب هم من المدنيين وخاصة شريحة الاطفال.

واستطرد “حنا ”، قائلًا: “إن ما يهمنا هو الانسان كل انسان وهو خليقة الله ويجب ان تصان حريته وكرامته واهل غزة لا يستحقون ان يعاملوا بهذه القسوة حيث ان هذه هي سابع حرب يتعرض لها القطاع خلال السنوات الاخيرة ، فبأي ذنب يُقتل هؤلاء المدنيين ولماذا يتم استهداف المدنيين بهذه الطريقة المروعة والبشعة”.

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، ان نداءنا نوجهه مجددًا إلى كل مكان في هذا العالم أوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.