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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن و929 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 929 شاحنة و206 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500  طن بضائع، 549 شاحنة و200 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500  طن بضائع، 380  شاحنة و6 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة، امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1710 طن بضائع و263 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية2 متجهة الي جدة 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا