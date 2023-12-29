تداول 13 ألف طن و929 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 929 شاحنة و206 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 549 شاحنة و200 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 380 شاحنة و6 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة، امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1710 طن بضائع و263 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية2 متجهة الي جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكب بموانيها.

