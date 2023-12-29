بالفيديو.. منه فضالي تتعرض لعملية نصب وتحذر

تعرضت الفنانة المصرية منه فضالى لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص الذى يعمل سائق تابع لإحدى مكاتب تأجير السيارات للعملاء، وذلك أثناء تواجدها بدولة تركيا مع والدتها.

منه فضالى تحذر

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو تشرح فيه عملية النصب التى تعرضت لها، وتحذر الجميع من التعامل مع هذا الشخص والذى قامت بنشر صورته ورقم الهاتف الخاص به، ثم قامت بحذف الصورة، وإكتفت بالفيديو للتوضيح.

https://www.instagram.com/tv/C1bp31CIW6T/?igsh=ZHhjcWU2YTBpdHVo

تفاصيل الواقعة

وجاءت تفاصيل الواقعة بأنها قامت بتأجير سيارة أثناء رحلتها إلى تركيا العام الماضي مع نفس الشخص، وكان مناسب ولم يفتعل اى مشاكل، ولكن هذا العام طلب أن يأخذ ثمن الإيجار مقدم، وهو ما وافقت عليه الفنانه منة فضالي، ولكنه تعامل مع والدتها بشكل سيئ، فطالبت بعدم إستكمال المدة معه وإسترداد أموالها، والتى تبلغ أكثر من ألفى دولار، ولكنه تهرب طوال الأيام الماضية.

جورج قرداحى يتعرض للنصب من نفس الشخص

وكشفت فضالى أنها ليست الوحيدة التى تعرضت لنفس عملية النصب من نفس الشخص، ولكن الإعلامى الشهير جورج قرداحى قد تعرض لها من قبل نفس المجموعة، وحذرت الجميع من التعامل معه.

يذكر أن الفنانة منه فضالى شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، مى كساب، منه فضالى، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، منذر ريحانه، والإخراج محمد سامي.