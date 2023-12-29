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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انفجارات فى كييف و7 صواريخ فى خاركيف

كييف
كييف
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام أوكراني، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، كما دوت انفجارات في لفيف، ومدينة دنيبرو، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بإطلاق 7 صواريخ على خاركيف في الساعات الأخيرة.

ودوّت انفجارات صباح اليوم في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صفارات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية، استهدفت عدة مدن في أنحاء أوكرانيا، وقال كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "انفجارات في كييف.. تفعيل الدفاعات الجوية.. الزموا الملاجئ"، وتم تفعيل إنذارات جوية على مستوى البلاد.

وقبلها، تعرضت خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا) ولفيف (غرب أوكرانيا) لضربات روسية صباح الجمعة، حسبما أعلن رئيسا بلديتي المدينتين الأوكرانيتين.

كييف إعلام أوكراني التواصل الاجتماعي الدفاعات الجوية القاهرة الاخبارية