"القاهرة الإخبارية": قصف بالرشاشات الثقيلة على بلدة البستان جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود قصف بالرشاشات الثقيلة على بلدة البستان جنوب لبنان، ويكثف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية، لحض "دول القرار"على الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، كما يكثف اتصالاته الداخلية في إطار السعي لضبط الوضع وعدم الانجرار وراء ردات فعل تعطي مبررًا للاحتلال الإسرائيلي لتصعيد عدوانه.

ومن المقرر، بحسب جدول المواعيد الجاري إعداده، أن يشهد القصر الرئاسي في لبنان بعد رأس السنة مباشرة، سلسلة زيارات دبلوماسية دولية وعربية، لمتابعة الأوضاع والسعي إلى وقف المواجهات، بالتزامن مع اتصالات محلية لبت الملفات العالقة أو المؤجلة وفي مقدمها ملف التعيينات العسكرية.