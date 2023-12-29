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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قطاع التنمية ينظم رحلة للأطفال بمناسبة دخول العام الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظم قطاع التنمية رحلة ثقافية للأطفال مع اولياء أمورهم، حيث شارك كلًا من مركز عين شمس والسلام والطوابق وعزبة النخل للتنمية بهذه الرحلة على عدة أيام مختلفة، وذلك بمركز الطفل للحضارة والإبداع.

ضم اليوم جولة للأطفال بعنوان "ابني وبنتي الغالية"، وذلك من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، حيث اكتشف الأطفال مصر بين الماضي والحاضر، بالإضافة لمساعدتهم على اكتشاف أنفسهم وإعطائهم رؤية جديدة لمستقبلهم، وفي نهاية الجولة تم تنظيم نشاط ترفيهي للأطفال مع أولياء الأمور في حديقة المتحف، وذلك لتوطيد الرابط الأسري بينهم.

يُعد مركز الطفل للحضارة والإبداع كيان ترفيهي تفاعلي يجمع أفراد الأسرة في رحلة عبر الزمن لاكتشاف مصر الماضي والحاضر بينما يتطلع إلى المستقبل.

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

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