تأثير مدمر لـ"الإنفلونزا" على الطيور البحرية في المملكة المتحدة

أفاد تقرير سنوي لمنظمة "وايلد لايف تراست" غير الحكومية في بريطانيا، أن إنفلونزا الطيور كان لها تأثير مدمر على الطيور البحرية في المملكة المتحدة هذا العام، حيث أدت إلى هلاك آلاف الحيوانات.

وشهد العامان الماضيان أشد تفش في المملكة المتحدة، منذ أن ظهر الفيروس في مزرعة دواجن صينية، في أواخر تسعينيات القرن الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم الجمعة.

ونفقت أعداد كثيرة، مع تراجع عدد الطيور في مستعمرة تعشيش طيور "الخرشنة" الوحيدة في ويلز، في محمية "سيملين" الطبيعية إلى النصف منذ العام الماضي.

وجرفت الأمواج المئات من طيور "الزمج" و"نورس الرنكة الأوروبي" وطيور "الجلموت" النافقة، على طول ساحل "أبردينشاير" في اسكتلندا هذا العام، فيما تم إزالة أكثر من ألف طائر نافق من الشواطئ، في "بيمبروكشاير" في ويلز في يوليو الماضي.