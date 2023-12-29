"القاهرة الإخبارية": اعتقال 20 شابا فى بلدة دير مشعل بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باعتقال أكثر من 20 شابا في بلدة دير مشعل بالضفة الغربية.

في السياق ذاته، أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الخميس، عن فزعه من الوضع المضطرب في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث إن المواجهات المميتة آخذة في التصاعد.

ودعا تورك، "إسرائيل إلى إنهاء عمليات القتل غير القانونية وعنف المستوطن ضد السكان الفلسطينيين"، وأفاد تقرير جديد صدر عن مكتبه، بأنه جرى التحقق من استشهاد 300 فلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بين 7 أكتوبر و27 ديسمبر، بينهم 79 طفلًا.

وحث التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل على إنهاء استخدام الأسلحة العسكرية، خلال عمليات إنفاذ القانون في المناطق المحتلة والكف عن "الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة للفلسطينيين".