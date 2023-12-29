استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 08:32 ص

استقر سعر الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الجمعة ، بالتوازي مع انتهاء العام الجاري وبدء احتفالات رأس السنة، بعدما انخفاض سعر المعدن الأصفر أمس100 جنيه في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3065 جنيه للبيع 3120 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 24.36 ألف جنيه للبيع و24.761 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 حوالي 2630 جنيه للبيع و2673 جنيه للشراء، وعيار 14 حوالي 2030 جنيه للبيع و2063 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 3480 جنيه للبيع و3537 جنيه للشراء، وأوقية الذهب نحو 108.228 ألف جنيه للبيع و110.01 ألف جنيه للشراء