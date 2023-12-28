مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم الزراعي

لقي شخص في نهاية العقد الثالث من العمر، مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكي على طريق «الفيوم طاميه الزراعي » بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيره على الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد سيطرته على السيارة فإنقلبت.



وتوقفت حركة المرور على طريق طاميه الزراعي بدائرة المركز بسبب الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق طاميه الزراعي بدائرة المركز، ووفاة قائد السيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي قبل مدخل قريه دوار جبله، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، ومصرع قائد السيارة ويدعى أحمد.ص.ف، 39 سنة، ومقيم بمركز طاميه بدائرة محافظة الفيوم.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم الزراعي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.