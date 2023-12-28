«دليل الإسعافات الأولية النفسية».. كتاب جديد للدكتور هناء شويخ أستاذ علم النفس بآداب الفيوم

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 08:19 م

صدر حديثا كتاب مترجم بعنوان "دليل الاسعافات الأولية النفسية"، للدكتورة هناء شويخ أستاذ علم النفس الاكلينيكي بكلية الآداب جامعة الفيوم.

يتحدث الكتاب عن الإسعافات الأولية الجسدية الضرورية عند ممارسة الطب، ويقابلها في الاتجاه الآخر "الإسعافات الأولية النفسية" Psychological First Aid عند ممارسة العلاج النفسي.

ويقدم الكتاب، نصف نموذجًا فريدًا من الإسعافات الأولية النفسية (PFA)، وهو نموذج "هونز هوبكنز" للإسعافات الأولية النفسية Johns Hopkins RAPID PFA، وهو نموذج قائم على أسس نظرية، ومستنير بالنتائج، ومدعم بالأدلة.

ونموذج الإسعافات الأولية النفسية (PFA) ليس علاجًا نفسيًا، كما أنه ليس بديلًا عن العلاج النفسي، فهو مجرد تدخلًا فعالًا للصحة النفسية العامة، وقد يستلزم ذلك التشخيص أو العلاج، وهو ملائم بشكل خاص وصادق في مجالات التدخل عند حدوث الكوارث والأزمات.

ويتكون الكتاب من قسمين رئيسيين: الجزء الأول: الإسعافات الأولية النفسية: العلم، ونستعرض فيه التعريفات والمفاهيم والتطور التاريخي للإسعافات الأولية النفسية (PFA). ونراجع أيضًا العواقب النفسية للصدمة والكوارث، من اضطراب كرب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والقلق، واضطراب الهلع، واستخدام المواد النفسية، وزملة الإجهاد النفسي الفسيولوجي، وذلك في ضوء أنواع الكوارث سواء أكانت الكوارث الطبيعية، أم الكوارث التكنولوجية، أم كوارث من صنع الإنسان.

أما الجزء الثاني: الإسعافات الأولية النفسية: ممارسة الفن، ونشرح خطوات ممارسة الإسعافات الأولية النفسية وفقًا لنهج خطوة بخطوة لتعليمات نموذج Johns Hopkins RAPID، وهي: (R) إقامة العلاقة والاستماع التأملي، (A) التقييم: الاستماع إلى القصة، (P) الفرز النفسي: تحديد الأولويات، (I) أساليب التدخل لتحقيق الاستقرار والتخفيف من حدة الكرب الحاد، (D) التصرف وتسهيل الحصول على الرعاية المستمرة.