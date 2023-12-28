استبعاد زاها.. قائمة منتخب كوت ديفوار لبطولة أمم أفريقيا 2023

أعلن الفرنسي جيان لويس جاسكيه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وشهدت قائمة المننتخب الإيفواري، استبعاد الجناح ويلفريد زاها بالرغم من تألقه مع فريق جالطا سراي التركي.

كما شهدت القائمة، تواجد سيكو فوفانا، لاعب خط وسط النصر السعودي، وفرانك كيسي، متوسط ميدان أهلي جدة السعودي، فضلًا عن تواجد سباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويخوض منتخب كوت ديفوار بطولة أمم أفريقيا، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو، ونيجيريا.

قائمة منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي) - بدارا علي (سيكيكون الجنوب أفريقي) - أيايي فولي (أسيك ميموزا).

خط الدفاع: ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - شيستر ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي) - أوسماندي ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) - أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) - إيفان نديكا (روما الإيطالي) - جيسلان كونان (الفيحاء السعودي) - سيرج أورييه (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - ويلفرد سينجو (موناكو الفرنسي).

خط الوسط: إبراهيما سنجاري (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - دومبيا إدريسا (الأهلي القطري) - فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) - جيان ميشيل سيري (هال سيتي الإنجليزي) - سيكو فوفانا (النصر السعودي) - لازاري أماني (يونيون سان جيلواز البلجيكي).

وفي الهجوم: سباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) - كريم كوناتيه (سالزبورج النمساوي) - جيان فيليب كاسو (ريد ستار الصربي) - ماكس جاردال (غازي عنتاب التركي) - كريستيان كوامي (فيورنتينا الإيطالي) - جوناثان بامبا (سيلتا فيجو الإسباني) - عمر دياكاتيه (ستاد ريمس الفرنسي) - جيريمي بوجا (نيس الفرنسي) - نيكولاس بيبي (طرابزون سبور التركي) - سيمون أدينجرا (برايتون الإنجليزي).