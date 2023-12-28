رسميًا.. ريال بيتيس يجدد عقد إيسكو حتى 2027

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد فرانشيسكو إيسكو، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2027.

ونشر ريال بيتيس، بيانًا رسميًا يعلن من خلاله تجديد عقد إيسكو مع الفريق لمدة موسمين إضافيين، بعدما قدم مستوى جيدًا مع الفريق الأندلسي خلال الفترة الماضية.

وكان إيسكو، رحل عن صفوف إشبيلية في الصيف الماضي، بعد فسخ عقده بالتراضي، عقب دخوله في خلافات مع المدير الرياضي للنادي.

ومنح ريال بيتيس، قبلة الحياة للنجم الإسباني إيسكو، بعدما كان يقترب من اعتزال كرة القدم نهائيًا بعد رحيله عن ريال مدريد ثم إشبيلية، ليظهر بقوة مع بيتيس في الفترة الأخيرة وأصبح عنصرًا أساسيًا في مباريات الموسم الجاري 2023-2024.

وشارك صاحب الـ31 عامًا مع ريال بيتيس في 23 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وارتدى إيسكو قمصان أندية، فالنسيا، مالاجا، ريال مدريد، وتوج مع الأخير بالعديد من البطولات، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي، كما مثل منتخب إسبانيا الأول في 38 مباراة.