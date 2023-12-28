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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتجاه لتأجيل ثمن نهائى دورى أبطال آسيا

ابطال اسيا
ابطال اسيا
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كشفت بعض التقارير الصحفية عن توجه الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، لدراسة تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال بسبب نهائى كأس آسيا. 
وذكرت التقارير أن المحاولات لتأجيل مباريات الذهاب المقرر لها 12، 13 و14 فبراير المقبل ليوم واحد فقط، وذلك بسبب نهائي كأس آسيا 2023 المنتظر إقامته يوم 10 فبراير المقبل.
ويدرس الاتحاد الآسيوي للعبة طلب التأجيل وسيعلن عن التعديلات الجديدة حال موافقته عليه.. وتم إجراء قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

الاتحاد الاسيوي دوري الأبطال كأس آسيا ي أبطال آسيا