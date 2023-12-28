نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المرور والسيارات بالشوارع بنطاق شرق القاهرة.

وشدد نائب محافظ القاهرة بتواجد سيارات شفط المياه لرفع أي تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها، من سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، لتسود أجواء شتوية رائعة، مُشددة على ضرورة القيادة بهدوء وتشغيل المساحات، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية في الشوارع، والابتعاد عن النوافذ وإحكام غلقها.



وكشفت خرائط الطقس استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على محافظة بورسعيد والدقهلية ومناطق من محافظة الشرقية، والقاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار الرعدية، خلال الساعات القليلة القادمة.