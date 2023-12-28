وكيل وزارة الشباب بالقليوبية يشهد فعاليات المهرجان الختامي لـspirt sport academy بطوخ

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وكريم عبدالباسط الخولي مندوب الوزارة، والكابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية، المهرجان الختامي المشروع spirt sport academy لتدريب كرة القدم الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بنادي طوخ الرياضي.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه يتم دعم الفتيات ضمن المشروع spirt sport academy، في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الفتيات يتم تدريبهم وفق أسس علمية ورياضية، وذلك داخل أكاديمية خاصة للكرة النسائية يشرف عليها مدربون ومختصون.

ويهدف المشروع إلى زيادة قاعدة ممارسة الفتيات لرياضة كرة القدم، وتوسع كره القدم لدى الفتيات واللاتي سيتم إعدادهن بواسطة نخبة من أفضل المدربين، ووفقًا لأحدث نظم التدريب بهدف أن تصبح أكاديميات الأفضل على مستوى الجمهورية، لإتاحة الفرصة للمواهب الرياضية لاكتشاف مواهبهم وتطويرها وتأهيلهم للمشاركة بالمنافسات والبطولات المحلية والدولية.

وفي ختام فعاليات المهرجان الختامى للمشروع spirt sport academy، جرى توزيع الجوائز وشهادات تقدير على أفضل اللعبات.

الشباب والرياضة بالقليوبية

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