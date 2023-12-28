ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب بالقليوبية يشهد فعاليات المهرجان الختامي لـspirt sport academy بطوخ

الشباب والرياضة بالقليوبية
الشباب والرياضة بالقليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وكريم عبدالباسط الخولي مندوب الوزارة، والكابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية، المهرجان الختامي المشروع spirt sport academy لتدريب كرة القدم الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بنادي طوخ الرياضي.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه يتم دعم الفتيات ضمن المشروع spirt sport academy، في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الفتيات يتم تدريبهم وفق أسس علمية ورياضية، وذلك داخل أكاديمية خاصة للكرة النسائية يشرف عليها مدربون ومختصون.

ويهدف المشروع إلى زيادة قاعدة ممارسة الفتيات لرياضة كرة القدم، وتوسع كره القدم لدى الفتيات واللاتي سيتم إعدادهن بواسطة نخبة من أفضل المدربين، ووفقًا لأحدث نظم التدريب بهدف أن تصبح أكاديميات الأفضل على مستوى الجمهورية، لإتاحة الفرصة للمواهب الرياضية لاكتشاف مواهبهم وتطويرها وتأهيلهم للمشاركة بالمنافسات والبطولات المحلية والدولية.

وفي ختام فعاليات المهرجان الختامى للمشروع spirt sport academy، جرى توزيع الجوائز وشهادات تقدير على أفضل اللعبات. 

الشباب والرياضة بالقليوبية

IMG-20231228-WA0039
IMG-20231228-WA0039
IMG-20231228-WA0040
IMG-20231228-WA0040
IMG-20231228-WA0038
IMG-20231228-WA0038
IMG-20231228-WA0037
IMG-20231228-WA0037
الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية